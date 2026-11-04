Di Canio: “De Bruyne davanti alla difesa perde le distanze. Più avanti può sfruttare al massimo sua qualità”

Paolo Di Canio promuove De Bruyne trequartista contro il Porto e spiega i limiti del ruolo di regista.

Paolo Di Canio promuove la scelta di Massimiliano Allegri di schierare Kevin De Bruyne in posizione più avanzata nella sfida di Champions League tra Porto e Napoli. L'ex attaccante, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha spiegato perché ritiene più efficace utilizzare il belga sulla trequarti anziché davanti alla difesa, soprattutto considerando le energie richieste dal calcio moderno.

Di Canio su De Bruyne: “Più avanti può farti il passaggio giusto” Secondo Di Canio, il ruolo di regista può rappresentare una soluzione temporanea, ma rischia di penalizzare il belga nella fase di non possesso. Una posizione più offensiva, invece, gli consentirebbe di gestire meglio le energie e valorizzare le sue qualità tecniche: “In un periodo di contingenza può giocare davanti alla difesa, ma poi perde le distanze quando deve difendere. Ora lì devi anche correre, non è solo posizione come un tempo. In questo momento più avanti lo fai correre meno e così può farti il passaggio giusto, credo sia opportuno sia per gestire le energie che per sfruttare al massimo la sua qualità”.