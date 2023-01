Bergomi: "Inter la vera anti-Napoli, ma per lo scudetto sarà durissima"

La conquista della Supercoppa Italiana battendo nettamente il Milan potrebbe ridare slancio all'Inter in ottica campionato

La conquista della Supercoppa Italiana battendo nettamente il Milan potrebbe ridare slancio all'Inter in ottica campionato. Ne è convinto l'ex capitano nerazzurro Beppe Bergomi, come dichiara in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: "Per quello che abbiamo visto negli ultimi giorni tra campionato e Supercoppa, l’Inter oggi è la vera anti-Napoli. Per lo scudetto devo essere sincero: è durissima e serve più di un'impresa.