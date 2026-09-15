L’ex Fiorentina Riganò: “Contro il Napoli sarà un banco di prova molto importante”

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Christian Riganò commenta il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina e presenta la sfida contro il Napoli.

Il ritorno di Paolo Vanoli sulla panchina della Fiorentina apre una nuova fase per la squadra viola, chiamata subito a un test importante contro il Napoli. Christian Riganò, storico ex attaccante gigliato con 99 presenze e 59 gol, ha commentato la scelta della società nell'intervista concessa al Corriere Fiorentino: "Aveva fatto bene a Sassuolo e Paratici ci credeva, ma il direttore ha scelto secondo me la strada migliore per chiudere una situazione che poteva diventare ingestibile. Se cambio doveva essere, è stato meglio agire il prima possibile". Riganò ha poi precisato: "Non credo però che con cinque allenamenti Vanoli abbia potuto rivoluzionare la Fiorentina".

Riganò: "Contro il Napoli sarà un banco di prova interessante"

L'ex attaccante viola ha quindi analizzato il rendimento della squadra e la scelta di puntare nuovamente su Vanoli: "Diciamo la verità: di gioco ne abbiamo visto poco, ma il girone di ritorno è stato davvero eccellente in termini di risultati. È un po' difficile immaginare che quella fiducia che non c'era a maggio sia arrivata tutta insieme quattro mesi dopo, ma il calcio è strano e regala sempre sorprese. Adesso tocca a Vanoli dimostrare quanto vale, anche perché ha detto che la rosa gli piace: lo aspettiamo partita dopo partita". Poi lo sguardo è già rivolto alla sfida con gli azzurri: "E già domenica contro il Napoli sarà un banco di prova molto interessante, per capire le ambizioni viola. Resto fiducioso nelle possibilità di fare un bel campionato, ma in questa mia speranza c'è molto del tifoso".