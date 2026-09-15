Lavezzi ricorda Napoli: “Vincere lì è pazzesco. I festeggiamenti? Non si possono raccontare”

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Ezequiel Lavezzi, ex attaccante del Napoli, ha ripercorso con Luca Toni le tappe più importanti della sua carriera nel corso dell'intervista del format Fenomeni su Prime Video. Ecco il ricordo del Pocho sulla vittoria della Coppa Italia con gli azzurri: "Abbiamo vinto la Coppa Italia dopo vent'anni. E poi è stata la mia ultima partita a Napoli. Com'è vincere un trofeo a Napoli? Vincere un trofeo a Napoli è pazzesco. Poi abbiamo vinto contro la

Juve. Mazzarri com'era e quanti orologi aveva Mazzarri? Non lo so. Trentacinque. Iniziava la partita, cominciava a fare così (imitando il gesto di Mazzarri ndr). Il mister metteva la carica giusta. Faceva delle cose e noi ci credevamo. La Juve del primo anno di Conte era fortissima, aveva giocatori fortissimi, noi eravamo tranquilli. Quella finale abbiamo giocato bene. Penso che l'abbiamo vinta anche bene. Come abbiamo festeggiato dopo? No, non si può raccontare. Anche lì abbiamo festeggiato".