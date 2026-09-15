Marcolin: “Gattuso? Etichetta da risultatista sbagliata. A Napoli aveva fatto vedere cose interessanti”

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"Le sue squadre hanno carattere, ma hanno pure una cifra di gioco notevole"

Dario Marcolin, nel corso di un’intervista concessa all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha parlato di Gennaro Gattuso e del lavoro svolto dal tecnico alla Lazio, respingendo innanzitutto l’etichetta di allenatore esclusivamente risultatista: “Un’etichetta del tutto sbagliata. Rino è un allenatore che ha un bagaglio completo. Le sue squadre hanno carattere, ma hanno pure una cifra di gioco notevole. Anche quando era a Napoli aveva fatto vedere cose interessanti. Alla Lazio sta toccando l’apice. Ha preso come base il 4-3-3 di Sarri, aggiungendo del suo. La squadra palleggia meno e verticalizza di più. Ed è anche più aggressiva”.

Marcolin esalta Gattuso e il lavoro svolto alla Lazio

Secondo Marcolin, uno dei principali meriti dell’allenatore è stato quello di riuscire a creare rapidamente un gruppo compatto, nel quale tutti sembrano remare nella stessa direzione: “Un altro dei meriti di Gattuso, che è stato capace, partendo da zero, di creare subito l’alchimia giusta. Non dimentichiamo che in ogni caso la qualità non manca. Parlavamo di Zaccagni, Tavares e Frattesi, ma anche Taylor sta facendo grandi cose. E’ il classico giocatore olandese che, come tanti suoi connazionali, ha il calcio dentro. A me ricorda Winter”.