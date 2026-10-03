Boban attacca: “Il Milan non è il Napoli! Non può accontentarsi del 4° posto Champions”

Zvonimir Boban critica l’attuale gestione del Milan e, nel confronto con le altre big di Serie A, cita anche il percorso del Napoli.

Il Napoli ha, secondo Zvonimir Boban, una consapevolezza e un’ambizione superiori rispetto al Milan attuale. L’ex rossonero, oggi presidente della Dinamo Zagabria, è intervenuto sul palco del Festival dello Sport di Trento e ha parlato della situazione del club milanese, soffermandosi anche sul confronto con le principali rivali in Serie A: “Quasi il Napoli ha forse maggior coscienza e ambizione di vincere o di dover vincere rispetto a noi. Se soffro a vedere il Milan ridotto così? Con tutto il rispetto, e io amo profondamente Napoli, ma il Milan è il Milan”.

Boban: “Se l’ambizione è solo la Champions, allora non abbiamo capito nulla”

Boban ha poi ribadito la propria critica alla direzione intrapresa dal Milan, sottolineando come la qualificazione alla Champions League non possa rappresentare l’unico obiettivo per un club della storia rossonera: “Ci siamo adattati al non avere ambizione. Allora questo non è il Milan. Se l’ambizione del Milan è solo quella di andare in Champions League, allora non abbiamo capito nulla. Nulla ha più senso. Vale per noi come per la Juventus o per l’Inter”. Parole che si inseriscono nel dibattito sul futuro del club e sulle ambizioni che, secondo Boban, dovrebbero accompagnare una società con la tradizione del Milan.