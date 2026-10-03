“Sei uno dei migliori centrocampisti mai visti!”, Guler e il retroscena con De Bruyne

Kevin De Bruyne ha lasciato il segno anche fuori dal campo: dopo Turchia-Belgio, il centrocampista del Napoli ha parlato con Arda Güler.

"Sei uno dei migliori centrocampisti che abbia mai visto. Mantieni la calma, continua a lavorare". È questo il messaggio che Kevin De Bruyne ha voluto lasciare ad Arda Güler al termine della sfida tra Turchia e Belgio. Il fantasista classe 2005 del Real Madrid ha raccontato il retroscena e il significato particolare di quelle parole, pronunciate da uno dei giocatori che ha sempre ammirato.

Güler racconta il retroscena con De Bruyne: "Abbi pazienza"

"È un giocatore che ho sempre ammirato da piccolo, quindi provo un enorme rispetto per lui. Sono grato di poter giocare al fianco di giocatori come lui e Modrić. Sono proprio il tipo di giocatori che ammiri crescendo, e ora condividi il campo con loro. Dopo la partita, Kevin è venuto da me e mi ha detto: 'Abbi pazienza. Sei uno dei migliori centrocampisti che abbia mai visto. Mantieni la calma, continua a lavorare. Anche io ho avuto un percorso difficile, ma tu ce la farai'. Quelle parole hanno significato tantissimo per me. Onestamente, mi è sembrato di sentire di nuovo Luka Modrić che mi parlava. Quando qualcuno con l’esperienza di Kevin ti dice di avere pazienza, lo ascolti. So che ho ancora tanto da imparare, e non voglio precipitare le cose. Voglio solo continuare a migliorare, godermi il calcio e diventare il giocatore che so di poter essere".