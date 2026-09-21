Il bordocampista di Fiorentina-Napoli: "Vi svelo una frase che Allegri ripeteva sempre"

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Alessio De Giuseppe racconta il richiamo di Massimiliano Allegri al veleno e alla fame, indicando Favasuli come esempio da seguire

Alessio De Giuseppe, giornalista Dazn, ha commentato Fiorentina-Napoli dal suo punto di vista a bordocampo: "Allegri ha ripetuto tante volte la parola veleno. Continuava a ripetere: 'Se non c'è veleno è inutile che parliamo'. Quel veleno è qualcosa che devi avere, che deve crearsi dentro nell'ultima mezz'ora di partita. Nella prima ora lui è sempre calmo, poi si arrabbia veramente. Ma evidentemente alcuni calciatori non ce l'hanno. David Neres, per quanto abbia creato, non è stato incisivo a sufficienza. È un peccato, perché ha un valore tecnico sprecato. In allenamento fa delle cose di livello altissimo. Ma se non c'è la cazzimma, se non c'è fame, poi magari tremano le gambe davanti al portiere. Manca fame. Quella che ha Favasuli, invece", le parole di De Giuseppe a Radio Napoli Centrale nel corso di Sempre Con Te.

Il punto Vergara, De Bruyne e Lucca

"Alla fine De Bruyne non stava facendo così male in quel momento, secondo Allegri, però probabilmente ha interpretato che KDB potesse dare qualche passaggio vincente. È un'idea che ci potesse stare. Ma a monte c'è il corto circuito: mi continuo a domandare se è normale che Vergara sia in ballottaggio con De Bruyne. Su Lucca gli ha rimproverato un controllo spalle alla porta, dove se si fosse accentrato anziché andare verso l'esterno, sarebbe andato in porta il Napoli. Lì è impazzito. È sempre un discorso di scelte. Ha fatto complimenti sinceri a Politano", la chiosa di Alessio De Giuseppe.