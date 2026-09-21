Bacconi: "Il Napoli cerca sempre di speculare! Colpa di Allegri o giocatori?"

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Adriano Bacconi analizza le difficoltà del Napoli nella fase di possesso e sottolinea il ritmo lento e prevedibile della squadra

Il match analyst Adriano Bacconi, intervenuto a Tele A nel corso della trasmissione A Tutto Napoli, ha analizzato le difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri nella fase di possesso, soffermandosi anche sul baricentro basso e sul rendimento dei singoli. Di seguito le sue parole:

“Il Napoli fa fatica a fare gioco, ci prova. L’impressione è che nel primo tempo abbia cercato anche di fare la partita, contraddicendo forse anche il pensiero di Allegri. Però poi alla fine torna sempre fuori questa natura sparagnina, dove la squadra cerca di speculare sul risultato. Io non lo so se è colpa dell’allenatore, se è colpa di alcuni interpreti che non riescono a dare quello che serve a questa squadra. Penso a De Bruyne, penso anche a Hojlund, che tocca pochissimi palloni, è poco connesso con la squadra, sembra impegnato più a fare la guerra con gli avversari che a giocare con i compagni.

Mi sembra una squadra che abbia trovato un certo equilibrio nella fase di non possesso, anche se gioca troppo col baricentro basso. Cioè, quando difende alto è una squadra interessante, è una squadra che sa anche rubare il pallone, ma lo fa poco, lo fa solo a tratti. Poi tende a ripiegare. In questo ripiegarsi, comunque, ha una sua compattezza. La linea difensiva a me è piaciuta molto: sia Rrahmani che Rafa Marin e anche i terzini hanno fatto una buona prestazione. E c’è da dire che i portieri, prima Meret e adesso in queste ultime partite Milinković-Savić, hanno anche aiutato la squadra, più forse che negli anni passati. Ma è la fase di possesso dove dobbiamo investigare: dov’è la malattia, dov’è il problema? La squadra gioca a un ritmo troppo lento e troppo prevedibile”.