Fiorentina-Napoli, Frey: "Punto positivo per i viola. De Gea decisivo tre volte!"

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Sebastien Frey promuove la Fiorentina dopo il pareggio con il Napoli ed esalta il ritorno di De Gea ai suoi migliori livelli

Sebastien Frey, ex portiere, ha commentato Fiorentina-Napoli 1-1. Di seguito un estratto delle sue parole riportate da FirenzeViola.it.

Che impressione le ha fatto la Fiorentina contro il Napoli?

"Ci sono tante cose positive, a partire dall'atteggiamento. Ovviamente portare a casa un punto contro il Napoli è sempre positivo. Sembra rinata, sinceramente. Ho sentito Paolo quando è tornato, ci scriviamo ogni tanto. Sono contento perché, a prescindere da Fabio, siamo amici, però gli avevo detto che Firenze è una piazza un po' difficile e il risultato è molto difficile per lui."

Un altro elemento importante è stato De Gea, decisivo con tre parate. Quanto può essere importante per questa Fiorentina?

"C'è anche un De Gea che è tornato su grandissimi livelli, con tre parate decisive. La Fiorentina ha la fortuna di avere un portiere come David. Io credo che l'anno scorso si sia fatto trascinare un po' dall'andamento della squadra, perché non è facile: tra la squadra e la piazza, questo ambiente ti porta su, ma a volte ti può portare anche giù. Rivederlo oggi decisivo, il De Gea che tutti noi conosciamo, credo che sia anche questa una chiave per questa Fiorentina. Ci sono i presupposti per fare un buon campionato."

È rimasto sorpreso dall'esonero di Grosso e dal ritorno di Vanoli?

"Mi era rimasto un po' di amaro in bocca perché l'anno scorso Paolo ha fatto un miracolo, un'impresa, a salvare questa Fiorentina che era stata in grandi difficoltà. Sono rimasto sorpreso quando avevano cambiato, perché penso che si sarebbe meritato un po' di fiducia per un progetto nuovo. Alla fine è tornato e sono contento. Le basi comunque ci sono, perché oggi ho visto delle immagini e soprattutto ho visto i commenti di amici che erano allo stadio: hanno ritrovato una Fiorentina con lo spirito giusto e questo mi piace."