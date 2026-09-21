Meluso: "Al Napoli non c'erano i presupposti, fu un mio errore di valutazione"

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Mauro Meluso ripercorre alcune tappe della sua carriera e torna anche sull'esperienza vissuta al Napoli: "Non c'erano i presupposti".

Tra esperienze positive e scelte che rifarebbe diversamente, Mauro Meluso ha tracciato un bilancio della propria carriera a margine dell'evento R Star Palermo Football Meeting. Il direttore sportivo è tornato innanzitutto sugli anni di Lecce: "Ricordo che quando ero a Lecce facemmo una scalata dalla Serie C alla Serie A, ma arrivato in Serie A non ero pronto, né io né il mio gruppo di lavoro. Mi fissai per prendere un nazionale rumeno. Lo presi e poi andò malissimo. Il calciatore non fu così impattante come pensavo. Era un nazionale rumeno, ma aveva dei problemi caratteriali molto marcati. Un giocatore che presi a Pisa, retrocesso col Viareggio in Serie D, poi fece una carriera splendida".

Meluso torna sull'esperienza al Napoli

Il dirigente ha parlato anche della più recente parentesi al Perugia, accostandola a quanto vissuto precedentemente al Napoli. Meluso non ha nascosto di aver commesso, a suo giudizio, un errore nella valutazione delle condizioni in cui avrebbe dovuto lavorare: "Errore di valutazione da parte mia, non c'erano i presupposti, come mi era già accaduto al Napoli. C'erano un po' di problemi, è stato un errore di valutazione da parte mia. Ma ora sono pronto".