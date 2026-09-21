Fiorentina-Napoli, Sabatini: "Senza McT e Anguissa c'era poca differenza in mediana"

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Il giornalista Sandro Sabatini, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato di Fiorentina-Napoli 1-1. Di seguito le sue dichiarazioni. "Fiorentina-Napoli è stata una bellissima partita. Fagioli ha colpito una traversa, mentre De Gea ha compiuto due miracoli a dieci minuti dalla fine. Non so che cosa si aspettassero i tifosi napoletani. Con Vanoli, un altro allenatore sottovalutato, la Fiorentina è completamente diversa rispetto a quella di Grosso: è come il giorno e la notte. Non credo che molte squadre affronteranno il Napoli con l'apertura e il coraggio mostrati oggi dai viola a Firenze. Non è stata affatto una partita banale".

Napoli senza McTominay e Anguissa

"Mastantuono non mi aveva convinto nelle prime tre partite. Arriva dal Real Madrid e la mia era stata una frase infelice su di lui, ma non certo una bestemmia. Contro il Napoli l'ho visto giocare: è bravo, ha talento e può migliorare, ma al momento per me vale Soulé. Per questo non me la sento ancora di dire che diventerà un campione. Chi esprime opinioni deve ricordare anche quelle che sbaglia. Ha disputato una discreta partita, ma per me Fagioli appartiene a un'altra categoria. Tutti gli altri sono un po' meno bravi, compreso Mastantuono. Senza McTominay e Anguissa, non vedo una grande differenza tecnica tra il centrocampo del Napoli e quello della Fiorentina".