Napoli-Arsenal, Colantuono predica calma: “Non ha sfigurato, presto per dare giudizi”

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Stefano Colantuono ha analizzato la sconfitta del Napoli contro l’Arsenal in Champions, invitando a non trarre conclusioni affrettate sull’avvio di stagione.

Stefano Colantuono, intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com durante Maracanà, ha commentato la sconfitta del Napoli contro l’Arsenal e il difficile avvio di stagione degli azzurri. L’ex allenatore ridimensiona le critiche, sottolineando il valore dell’avversario e la necessità di concedere tempo alle squadre italiane: “Il Napoli non ha sfigurato. Di certo è stata una gara di contenimento e c'è stata una grossa differenza nel possesso palla, che però è una statistica a cui si dà più importanza di quanta non ne abbia. Gli azzurri hanno fatto il loro, al netto della diversità di valore fra le due squadre. È pur sempre la prima partita in Champions. Anche per l'Inter poteva arrivare un pareggio, ma all'inizio della stagione per le squadre italiane ci sono sempre delle difficoltà. Bisogna solo accettare il risultato e continuare a lavorare”. Sul momento del Napoli, Colantuono invita quindi alla prudenza: “Io penso che per dare un giudizio netto bisogna aspettare ancora qualche gara, è ancora presto. Gli allenatori devono ancora individuare l'undici definitivo e trovare l'equilibrio. Sulla partita di ieri continuo a pensare che l'avversario sposti molto sullo sviluppo di una partita. Un conto è incontrare una squadra normale, un conto sono quelle affrontate finora. Anche il Como, con cui il Napoli ha perso, è una squadra che giocherà la Champions”.

Colantuono sul Como e sulla Roma di Gasperini

L’ex tecnico si è soffermato anche sull’esordio europeo del Como, invitando ancora una volta ad aspettare prima di esprimere giudizi definitivi: “Anche in questo caso è presto per dare un giudizio definitivo. Di certo la Champions è stimolante per l'ambiente Como, quindi è tutto nuovo e interessante. Per vedere che indirizzo avrà la stagione è presto, ma i biancazzurri diranno la loro, questo è sicuro”. Infine, una previsione positiva sulla Roma di Gian Piero Gasperini: “Sicuramente starà lì fino alla fine. La loro è stata una grande partenza e in tutte le sfaccettature oramai si vede il calcio di Gasperini. La Roma sarà protagonista indubbiamente”.