Brambati: “Armistizio De Bruyne-Napoli. Allegri? Gara perfetta col City, ora serve continuità”

L’ex calciatore e agente FIFA analizza il momento degli azzurri: dalla possibile ricucitura tra De Bruyne e il Napoli alla situazione di Lucca.

Il futuro di Kevin De Bruyne e il rapporto con il Napoli restano tra i temi caldi in casa azzurra. A fare il punto sulla situazione è Massimo Brambati, ex calciatore e agente FIFA, intervenuto ai microfoni di Radio Marte per commentare il momento della squadra di Allegri e le possibili evoluzioni in vista dei prossimi mesi: “De Bruyne secondo me alla fine resterà. Cercheranno di fare una sorta di ‘armistizio’ per il bene del Napoli, del gruppo e per il bene dei tifosi del Napoli. Credo che sia anche la cosa giusta, al di là delle richieste o delle questioni familiari”. Brambati ha poi commentato la situazione di Lorenzo Lucca, sempre più indietro nelle gerarchie offensive e scavalcato anche da Giovane: “Lucca scalzato anche da Giovane? È un messaggio al giocatore che si deve svegliare. Lucca deve dimostrare in campo il suo valore, non nelle chiacchiere o in altro modo. Un po’ come sta facendo Lang”.

Brambati promuove Allegri dopo Manchester: “Tattica azzeccatissima”

L'analisi si è poi spostata sulla prestazione del Napoli contro il Manchester City, che ha convinto Brambati soprattutto per l'atteggiamento e l'organizzazione tattica mostrati dagli azzurri: “Allegri si è preso il Napoli? Non so, ma ho visto un bel Napoli a Manchester. Ha giocato con la cazzima giusta per provare a vincere e se lo avesse fatto non avrebbe rubato niente. Non dimentichiamo che squadra aveva di fronte. Il dato che ci sono stati soli 5-6 palloni toccati da Haaland dice molto, vuol dire che il Napoli ha limitato i rifornimenti all'attaccante più forte al mondo, forse, visto che segna sempre. La tattica impostata da Allegri è stata azzeccatissima in Inghilterra. Prima di capire però se il Napoli può fare bene, se può rimontare, voglio capire se avrà continuità di prestazioni e di spirito di sacrificio nelle prossime gare”.