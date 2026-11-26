Lang dopo City-Napoli: “Rispetto all'anno scorso, Allegri mi dà molta fiducia! Su De Bruyne-Psv..."

L'attaccante azzurro racconta il rapporto speciale con Kevin De Bruyne e commenta le indiscrezioni su un possibile trasferimento al PSV.

Il pareggio del Napoli contro il Manchester City ha avuto tra i suoi protagonisti anche Noa Lang, autore di una rete che ha permesso agli azzurri di portarsi momentaneamente in vantaggio all'Etihad Stadium. Al termine della partita, l'attaccante olandese ha parlato ai microfoni di HLN, soffermandosi soprattutto sul rapporto con Kevin De Bruyne, suo compagno di squadra e amico anche fuori dal campo: “Kevin è un mio amico”, ha raccontato Lang, sorridendo quando gli è stato chiesto del legame con il centrocampista belga. I due hanno infatti instaurato un rapporto molto stretto, condividendo anche diversi momenti della vita privata: “Ho un buon rapporto con Kevin, anche fuori dal campo. Ci incontriamo molto, le famiglie stanno molto insieme, i bambini giocano molto insieme. Ovviamente Kevin è una leggenda del calcio. È un onore per me giocare con lui”. L'olandese ha preferito invece non commentare le indiscrezioni relative a un possibile trasferimento di De Bruyne al PSV: “Questo è tra Kevin e i club”, ha tagliato corto.

Lang e il rapporto con Allegri: “Mi dà molta fiducia”

Lang ha poi analizzato la propria prestazione contro il Manchester City, soffermandosi anche sul momento personale e sulla fiducia ricevuta da Massimiliano Allegri. L'esterno è apparso in crescita rispetto alla passata stagione e considera il gol realizzato in Inghilterra un'ulteriore conferma del proprio percorso di rilancio. Resta, tuttavia, un pizzico di rammarico per il risultato finale, con il Napoli raggiunto sul 2-2 dopo essere passato in vantaggio: “L'allenatore mi dà molta fiducia e sono in buona stagione. Soprattutto rispetto all'anno scorso. Sono un po' deluso dal fatto che il mio gol non abbia portato a una vittoria, ma questa prestazione è comunque una spinta per la squadra”.