Man City-Napoli, Sabatini esalta Allegri: “Nella vita ci sono le categorie!”

Sandro Sabatini ha commentato il 2-2 del Napoli contro il Man City, elogiando la prestazione degli azzurri e il lavoro di Massimiliano Allegri.

Il pareggio per 2-2 contro il Manchester City ha raccolto apprezzamenti anche da parte di Sandro Sabatini. Il giornalista, intervenuto ai microfoni del podcast 352, ha analizzato la prestazione del Napoli soffermandosi soprattutto sulla qualità del gioco espresso dalla squadra di Massimiliano Allegri. Un giudizio positivo non soltanto per il risultato ottenuto contro una delle formazioni più attrezzate d'Europa, ma anche per la personalità e la capacità degli azzurri di giocarsela alla pari con gli inglesi.

Manchester City-Napoli, Sabatini promuove Allegri: “Il Napoli ha giocato bene”

Nel suo intervento, Sabatini ha voluto sottolineare le differenze di livello tra le varie figure del mondo del calcio, esaltando il lavoro dell'allenatore azzurro e la prestazione della squadra: “Ci sono le categorie. Tra i giornalisti, gli opinionisti, i giocatori, gli allenatori. Io ho visto un bellissimo Napoli, un bel Napoli, una bellissima partita e anche un bel calcio. Io credo che per il Napoli sia un punto guadagnato, perché non è un 2-2 arrivato al termine di una partita miracolosa con gol casuali. Il Napoli ha giocato bene. È chiaro che un po’ di amaro in bocca ce l’avranno…”. Parole che riconoscono i meriti della squadra di Allegri, capace di conquistare un risultato importante sul campo del Manchester City attraverso una prestazione convincente e non soltanto grazie agli episodi.