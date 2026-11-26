Beukema: “Pareggiare col City è un buon risultato, ma c'è rammarico per un motivo"

Sam Beukema commenta il pareggio del Napoli contro il Manchester City, tra la soddisfazione per il punto conquistato e il rammarico per la mancata vittoria.

Un punto prezioso, ma anche un pizzico di amarezza per una vittoria sfumata nei minuti finali. Il Napoli è tornato dalla trasferta di Manchester con un 2-2 che rappresenta un importante segnale di crescita per la squadra di Massimiliano Allegri. A sottolinearlo è stato anche Sam Beukema, che ha evidenziato i progressi degli azzurri già emersi nella precedente sfida di campionato contro il Torino.

Manchester City-Napoli, le parole di Beukema nel post-partita

Il difensore olandese, intervenuto ai microfoni ufficiali del club azzurro, ha dichiarato: “Quando affronti una squadra così importante come il Manchester City, una delle più forti del mondo, fai 2-2 ed è un buon risultato: un punto importante da portare a casa, ma se vediamo la partita poi sei avanti 1-2 a 5' dalla fine e ovviamente vuoi portare i tre punti e la vittoria a casa. Questa cosa ci dispiace ma è un punto importante. Anche con il Torino abbiamo dimostrato di essere squadra con e senza palla, siamo stati sempre attivi e non passivi”.