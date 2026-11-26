Nuovo stadio Napoli, Chiariello: "ADL e Q8 vicini all'accordo sul prezzo! Entro Natale il progetto"

Umberto Chiariello fa il punto sui progetti infrastrutturali del Napoli, dal nuovo centro sportivo allo stadio di proprietà nell'area Q8.

Novità importanti sul fronte delle infrastrutture in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis continua a lavorare parallelamente ai progetti per il nuovo centro sportivo e per lo stadio di proprietà. Proprio su quest'ultimo fronte potrebbero registrarsi importanti sviluppi già nelle prossime settimane, con la presentazione di un progetto concreto per l'area Q8 e un nuovo confronto con le istituzioni locali. A rivelarlo è stato il giornalista Umberto Chiariello.

Nuovo stadio e centro sportivo del Napoli: le rivelazioni di Chiariello

Intervenuto a Radio Napoli Centrale, nel corso della trasmissione Un Calcio alla Radio, Chiariello ha dichiarato: “C'è una differenza fondamentale tra chi ha letto i documenti e chi non li ha letti. Noi abbiamo avuto accesso agli atti e sapevamo di cosa si parlava; altri, pur di denigrare De Laurentiis, si sono inventati la storiella della mancanza del libretto degli assegni. Per quanto riguarda il centro sportivo, l'operazione è partita: si attende la ZES e si attende che il professor Discepolo finisca il progetto. Ci sta lavorando con De Laurentiis che, con la frusta in mano, lo sta pressando tantissimo. La vicenda Q8 è una cosa seria. L'abbiamo sempre sottovalutata dicendo ‘non si farà niente’, ma non è affatto detto che non si faccia: gli ostacoli sono tantissimi e non so se siano tutti sormontabili, ma ADL ci sta lavorando con grande serietà. Con la Q8 c'è unità di intenti e, da quel che mi risulta, sono molto vicini all'accordo sul prezzo degli ettari che servono (all'interno di una maxi area da oltre cento ettari, al Napoli ne occorre una trentina) e c'è una forte vicinanza sulle cifre. Cosa succede ora? Che ADL chiederà un incontro sotto Natale alle autorità cittadine - in particolare al sindaco, ma anche al Presidente della Regione e a Fico - perché la Q8 presenterà un progetto. La cosa comincia a farsi interessante, perché non ci saranno solo parole, ma finalmente qualcosa di progettuale e di scritto.

Quando il Napoli voleva l'area Caramanico non presentò il progetto: come ci ha svelato a Campania Sport il sindaco di Qualiano, la ZES disse che non era il caso né utile andare avanti, e ci furono ostacoli tali per cui il progetto non venne presentato, anche se l'idea c'era. Sulla Q8, invece, la situazione sta progredendo in maniera importante. Tra l'altro, il massimo segnale distensivo è che anche questa volta - grazie all'intervento e alla mediazione dell'ottimo Tommaso Bianchini - si andrà a Pietrarsa per la festa di Natale del Napoli. La festa comincerà simbolicamente alle 19:26 in omaggio al centenario e vi parteciperanno sia il sindaco Manfredi che il Presidente della Regione e Fico. Questo atto distensivo dovrebbe essere propedeutico a una ripresa dei dialoghi faticosi tra l'amministrazione comunale e il presidente del Napoli, quindi a dicembre potrebbe esserci una forte accelerazione sull'idea di ADL di avere uno stadio di proprietà. Ora non venitemi a chiedere quanto costerà lo stadio o chi metterà i soldi, perché non è dato saperlo: ADL ha sempre detto ‘non li mette la SSC Napoli, ci penso io, fatevi i cavoli vostri’. Ci sarà un progetto presentato entro Natale, con i tecnici della Q8 già al lavoro sul piano da sottoporre al Comune. E c'è l'elemento di garanzia, valido anche per il centro sportivo, rappresentato dal professor Bruno Discepolo: ex assessore della giunta De Luca, una persona stimata, competente e ben inserita”.