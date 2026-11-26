Longhi: “In Man City-Napoli ha prevalso il tatticismo. Invece la Roma a Parigi…”

Il giornalista Bruno Longhi commenta le prestazioni delle italiane in Europa e si sofferma sul confronto tra Manchester City e Napoli.

“Abbiamo visto City-Napoli, dove ha prevalso il tatticismo”. Bruno Longhi ha analizzato le prestazioni delle squadre italiane, soffermandosi anche sulla sfida tra gli azzurri e la formazione di Guardiola. Intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio, il giornalista ha evidenziato il diverso atteggiamento mostrato dalla Roma nella gara contro il Paris Saint-Germain, sottolineando la personalità della squadra di Gasperini. Nel suo intervento ha espresso anche un giudizio sull'Inter, definendola ancora difficile da decifrare, e ha riservato parole di grande apprezzamento alla Lazio: “Sono innamorato della Lazio, la vedo giocare ed è uno spettacolo. Ha i giocatori giusti al posto giusto. Non la metterei in disparte”.

Longhi sulle italiane: “La Roma ha lanciato un segnale inatteso”

Entrando nel dettaglio delle prestazioni europee, Longhi ha spiegato cosa lo ha maggiormente colpito della Roma, allargando poi l'analisi alle altre protagoniste della Serie A: “È arrivato un segnale inatteso da parte della Roma. Avevamo visto City-Napoli, dove ha prevalso il tatticismo. Ieri sera si è giocato a viso aperto, sul campo del PSG, che domina da due anni in Champions. E gioca come se giocasse la Roma come un'altra di Serie A. È l'atteggiamento di una squadra che ha forza, temperamento, pressing e tecnica. L'Inter è ancora indecifrabile. Ha disputato 17 partite e non si è mai vista l'Inter come lo scorso anno o di due anni fa, per vari motivi. L'Inter rimane forte, però rimane indecifrabile. In campionato? Ho sottolineato i problemi dell'Inter, quindi dico più Roma. Gasperini ha giocato sul campo del PSG con i giocatori che decide di mettere, senza preoccupazioni. È questo il messaggio che lancia, ha giocatori che possono andare bene per qualsiasi tipo di impegno. Attenzione però che io sono innamorato della Lazio, la vedo giocare ed è uno spettacolo. Ha i giocatori giusti al posto giusto. Non la metterei in disparte. La Lazio ha tutti giocatori che mi piacciono. Isaksen mi ricorda Robben, poi Taylor, Nuno Tavares, una squadra dove tutti giocano bene ed è un piacere vederla”.

Sul Milan, Longhi ha parlato di un percorso ancora in evoluzione, soffermandosi anche sulla ricerca di un centravanti: “È un work in progress, sta migliorando ma non so se riuscirà a trovare il centravanti giusto. Ora insistono su Endrick, che è un esterno e non un centravanti”.

Infine, un confronto tra Lautaro Martinez e Malen, con un'analisi del loro peso all'interno dei rispettivi sistemi di gioco: “Con Malen è aumentata la produttività in zona gol della Roma. È il ciliegione nella squadra. Lautaro è un discorso che riguarda la struttura dell'Inter. Con Pio Esposito, l'Inter gioca diversamente, con Lautaro è più sciolta. Lautaro nell'Inter è indispensabile per giocare bene, Malen non è che ti cambia tipo di espressione di gioco. Lui è il grande finalizzatore”.