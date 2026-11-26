Del Genio: “Allegri sta cambiando, ma ha retaggio: in vantaggio arretra, Gasp cerca il 3º o 4º”

Paolo Del Genio ha analizzato il percorso di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli, soffermandosi sulle difficoltà nella gestione delle partite.

Il 2-2 contro il Manchester City ha confermato le potenzialità del Napoli, ma non ha cancellato i dubbi sul percorso di Massimiliano Allegri. A esprimere alcune perplessità sull'identità tattica degli azzurri è stato il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto sul canale YouTube di Napolità. Secondo la sua analisi, la qualità dell'organico consente al Napoli di competere alla pari con le squadre più forti, ma restano evidenti le difficoltà contro le formazioni di medio-bassa classifica, contro le quali gli azzurri hanno perso punti importanti.

Del Genio: “Mancano le idee con le medio-piccole”, la critica alle scelte di Allegri

Nel corso del suo intervento, Del Genio ha analizzato soprattutto l'approccio tattico di Allegri, soffermandosi sulla tendenza a gestire il vantaggio e sulla necessità di trovare maggiore continuità in un calcio più propositivo e coraggioso: “Allegri non ha mai avuto identità precisa, ma ha vinto quando ha avuto i giocatori più forti degli altri, rose di 100-130 milioni in più delle seconde, pensate cosa aveva tra le mani, i migliori nei ruoli in Italia e tra i migliori al mondo. Anche senza grandi idee faceva con quei fuoriclasse oltre gli 80 gol. Poi si ferma dopo gli Scudetti, lascia a Sarri che vince anche lui, finito il ciclo Juve rientra ed emerge che crolla la sua media realizzativa ed incomincia anche ad incassare. Al Milan ha Maignan che lo salva ma poi crolla anche difensivamente e non taglia il traguardo.

A Napoli si fida dell'organico e forse fa bene perché alla fine con Inter, Roma, City se la gioca alla pari e l'organico è veramente buono. Mancano le idee con le medio piccole e perde tanti punti per strada. Senza identità, avendo però un calcio meno caratterizzato rispetto a quello di Sarri che pure ha difficoltà, sembra paradossalmente più ben disposto a cambiarlo. Sembra preferire la linea a 4, dimostra di voler mettere qualità in campo, ma ha il retaggio del calcio da amministrare che non funziona più. Gasperini ad esempio continua a giocare uguale, spesso arriva il terzo o quarto gol, Allegri ora fa fatica, si deve difendere spesso sui 5 canali, tutti ti attaccano con tanti uomini, poi la sua idea è sul vantaggio o doppio vantaggio di gestire e si tira indietro. Ha voglia di fare qualcosa di diverso ma sembra frenato. Dopo il City, ma ci sono state altre gare buone che potevano dare la convinzione di un calcio coraggioso, ma poi è svanito di nuovo. Questa è l'ennesima dimostrazione, si possono fare risultati anche con molti assenti perché l'organico è ottimo e speriamo di vedere coraggio con continuità senza alti e bassi e senza retaggio difensivo che non porta più da nessuna parte come abbiamo già visto tante volte con le rimonte subite”.