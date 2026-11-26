Man City-Napoli, Zambardino: "Città incontentabile, mugugni contro due azzurri"
Il prestigioso pareggio conquistato dal Napoli all'Etihad Stadium contro il Manchester City ha lasciato in eredità anche qualche rimpianto. La squadra di Massimiliano Allegri è riuscita a mettere in difficoltà i Citizens, ma non a portare a casa l'intera posta in palio. E anche all'indomani della sfida europea non sono mancate le critiche nei confronti di alcuni singoli, a partire da Vanja Milinkovic-Savic.
Zambardino sulla reazione della piazza napoletana
A soffermarsi sull'argomento è il giornalista Vittorio Zambardino, sulle colonne dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: “Il giorno dopo Manchester non è stato felice. La città incontentabile si lamenta per il pareggio arrivato mentre si era in vantaggio, mugugna contro il portiere serbo e qualcuno perfino contro Højlund, che, dopo la sera di un gol prezioso si sente dire: «Ben svegliato»”.
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