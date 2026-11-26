Man City-Napoli, Zambardino: "Città incontentabile, mugugni contro due azzurri"

“Il giorno dopo Manchester non è stato felice. La città incontentabile si lamenta per il pareggio arrivato mentre si era in vantaggio".

Il prestigioso pareggio conquistato dal Napoli all'Etihad Stadium contro il Manchester City ha lasciato in eredità anche qualche rimpianto. La squadra di Massimiliano Allegri è riuscita a mettere in difficoltà i Citizens, ma non a portare a casa l'intera posta in palio. E anche all'indomani della sfida europea non sono mancate le critiche nei confronti di alcuni singoli, a partire da Vanja Milinkovic-Savic.

Zambardino sulla reazione della piazza napoletana

A soffermarsi sull'argomento è il giornalista Vittorio Zambardino, sulle colonne dell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: “Il giorno dopo Manchester non è stato felice. La città incontentabile si lamenta per il pareggio arrivato mentre si era in vantaggio, mugugna contro il portiere serbo e qualcuno perfino contro Højlund, che, dopo la sera di un gol prezioso si sente dire: «Ben svegliato»”.