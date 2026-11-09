Bucchioni: "Allegri resta per ragioni economiche, esonerarlo costerebbe 26 milioni"

Napoli, Bucchioni: "Gruppo diviso, Champions lontana. A gennaio servono rinforzi"

Enzo Bucchioni, giornalista ed editorialista di Tuttomercatoweb, ha analizzato il difficile momento del Napoli dopo il pareggio contro la Lazio. Nel suo editoriale, Bucchioni si è soffermato sulla posizione di Massimiliano Allegri, confermato da Aurelio De Laurentiis anche per motivazioni economiche, sulle tensioni all'interno dello spogliatoio e sulla crescente contestazione della tifoseria. Spazio anche al mercato di gennaio, con le possibili cessioni di Lorenzo Lucca e Noa Lang e la necessità di intervenire per rinforzare la rosa.

"La zona Champions era un obiettivo anche del Napoli, ma sinceramente faccio fatica a pensare che ci possa essere una rimonta del genere. Allegri ha la fiducia di De Laurentiis, non serve ribadire, le ragioni sono economiche (cacciarlo costerebbe 26 milioni), ma c’è anche la speranza che l’esperienza serva al tecnico per ricompattare un gruppo sicuramente diviso se non proprio in guerra.

Contro la Lazio s’è vista una buona reazione caratteriale forse per la minaccia di De Laurentiis di organizzare un ritiro permanente, ma anche per l’orgoglio di molti giocatori che in sfide come quella con la Lazio capolista ritrovano le motivazioni. Il Napoli a tratti ha giocato un buon calcio, ma era successo anche con Inter e Roma. Il problema è tenere questo livello di concentrazione e di determinazione e per ora è stato un disastro. Anche nella prima mezz’ora di ieri la Lazio ha stradominato, il Napoli si regge più sulla voglia di alcuni giocatori (McTominay in testa) che su una precisa identità.

Bucchioni: "Lucca e Lang da cedere"

Storia vecchia. Quello che deve comunque preoccupare è la spaccatura con gran parte dello stadio. I fischi e i cori sono arrivati prima, durante e dopo. Il pareggio non ha placato l’ira e le contestazioni. Lang in particolare ha duellato a gesti con i tifosi, una situazione poco gestibile. Ma anche Lucca è nel mirino della tifoseria.

Se De Laurentiis vuole tenersi stretto Allegri deve fare mercato a gennaio, serve nuova energia. Un difensore e un attaccante sono indispensabili, ci vogliono intuizioni valide. Manna deve dimostrare che la fiducia è ben riposta, ma cedere Lucca e probabilmente Lang con il recupero degli infortunati, a questo punto sono priorità. Così è difficile se non impossibile, ritrovare un rapporto sereno con l’ambiente."