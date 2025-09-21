Calaiò esalta Conte: "Visto con De Bruyne? Ha personalità e pensa solo al bene della squadra"

Emanuele Calaiò, ex calciatore e oggi dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia nel corso di Zona Fontana per parlare del Napoli di Antonio Conte. Di seguito le sue dichiarazioni: “È un’identità che Conte ha dato già dopo qualche mese dell’anno scorso. Conte io l’ho avuto a Siena quando abbiamo vinto il campionato: quello che ti riesce a dare lui, a livello di impatto mentale e fisico, è incredibile.

Comunque l’anno scorso era al primo anno al Napoli, con una rosa inferiore alle prime quattro squadre di Serie A, è riuscito a fare qualcosa di straordinario. Tutti adesso lo ascoltano, sono a disposizione, nessuno fiata. Diciamo che Conte è il valore aggiunto di questa squadra, lo dimostra anche il fatto che contro il City ha fatto uscire De Bruyne dopo l’espulsione… è un allenatore di personalità forte e che non guarda in faccia a nessuno. Pensa solo al bene della squadra e questa mentalità la trasmette ai giocatori. Tutto questo rende Conte tra i migliori cinque allenatori al mondo secondo me”.