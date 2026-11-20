Infortunio Meret, Di Fusco: "Che sfortuna! Sui tempi di recupero dico..."

Di Fusco commenta l'infortunio di Meret, il nuovo centro sportivo di Qualiano e la necessità del Napoli di tornare a vincere

Raffaele Di Fusco, ex portiere di Napoli e Torino, ha commentato il nuovo infortunio di Alex Meret, soffermandosi sulle difficoltà nel prevedere i tempi di recupero. Di Fusco ha parlato anche del progetto del nuovo centro sportivo azzurro a Qualiano e dell'importanza della prossima sfida contro il Torino, sottolineando la necessità di una serie di vittorie per rilanciare la squadra di Massimiliano Allegri. Di seguito le sue dichiarazioni a Radio Napoli Centrale.

Di Fusco sull'infortunio di Meret: "Difficile capire i tempi di recupero"

"Quando avvengono questi tipi di infortunio diventa difficile capire i tempi di recupero, perché bisogna valutare la fase di calcificazione e rieducazione. Un fattore o solo sfortuna? A questi livelli, se ci fosse un fattore specifico, verrebbe individuato. Credo sia una questione di sfortuna. Ci sono portieri che fanno cose più scomposte e pericolose, ma non credo sia questo il caso".

Il nuovo centro sportivo del Napoli a Qualiano

"Voglio conoscere bene il progetto. Stando a quanto dice De Laurentiis, sarà all'avanguardia. Per i ragazzini delle giovanili è fondamentale, perché l'allenatore della Primavera ha la visione degli Allievi e così via. E poi il fattore importante è che i giovani possano guardare e imparare dalla prima squadra. È dal centro sportivo che si impara. Zola, per esempio, da chi imparava? Da Maradona! È dalla partitina che impari i gesti tecnici. È fondamentale che il centro sia poi all'avanguardia".

Napoli-Torino e la necessità di tornare a vincere

"Arrivai a Torino e furono anni molto belli. Vincemmo la Coppa Italia contro la Roma di Boskov. Il Napoli ora non può permettersi di fare errori. Deve fare cinque-sei vittorie. E adesso arriva un ciclo in cui può fare qualcosa del genere, sta recuperando gli infortunati".