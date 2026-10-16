Calcio italiano in crisi, Benitez: "Ho riflettuto su una frase di Allegri"

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Rafa Benitez ha commentato a La Gazzetta dello Sport le ultime gare delle italiane in Champions con ko su 4.

C'è qualcosa che l'ha stupita?

"Ho riflettuto su una frase di Allegri, che mi pare appartenga anche a Capello, e che condivido: s'è smarrita la capacità di difendere, una delle caratteristiche di un calcio che è stato dominante a lungo, che ha saputo anche attaccare e bene, ma che non aveva mai perduto il proprio riferimento storico. Eppure anche là dietro ci sono figure di primissimo piano: Donnarumma è forse il più forte al mondo; Calafiori è titolare dell'Arsenal; Bastoni sta all'Inter da pilastro; Dimarco è un esterno che fa male anche quando avanza...".

Si può dire che la Serie A può rappresentare un limite per chi va all'estero, essendo poco allenante.

"In situazioni estreme si può dire, certo che sì. E comunque è un'analisi che va approfondita, perché Inter, Napoli, Roma e Como sono strutturate secondo parametri distanti, sia dal punto di vista tecnico-tattico che anagrafico. A me sembra un corto circuito momentaneo ma tra martedì e mercoledì si torna in Champions e le risposte arriveranno in fretta".