Schwoch: "Napoli non legge pericoli delle partite. Lucca? Lo cederei"

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Schwoch: “Napoli, equilibrio da trovare”. Su De Bruyne-Allegri: “Ragione al tecnico”. Lucca a gennaio? “Lo cederei”

Stefan Schwoch, ex attaccante, è intervenuto a “Giochiamo d’Anticipo”, su 11 Televomero, e ha fatto il punto sul momento del Napoli. Sulla Champions League ha ricordato che gli azzurri rischiano di non qualificarsi ai playoff, senza rinunciare a un paragone con l’Inter, e sulla gara con il Bodo/Glimt, decisiva con zero punti in tre partite, ha avvertito: “Non è che perché si chiama Bodo Glimt non ha una squadra forte e non gioca bene: la partita sarà difficilissima”. Poi il tema più caldo, il confronto tra De Bruyne e Allegri: “In campo queste cose succedono tante volte. C’è la questione che Allegri lo vede in un ruolo e lui si vede in un altro. Ci può stare un disaccordo su una giocata, ma se l’allenatore ti dice che devi fare un ruolo, tu devi fare quel ruolo lì. Se c’è da dare ragione a uno, la do ad Allegri”.

“Il Napoli non legge i pericoli delle partite”

Schwoch chiede più equilibrio alla squadra: “Ogni partita ha la sua storia, però è vero che un po’ più di equilibrio lo deve trovare il Napoli. Sai cosa preoccupa di più a me? Che è una squadra che non legge i pericoli delle partite”. Infine Lucca, probabile titolare a Venezia: “Non è tanto fiducia in lui, è che Højlund deve riposare”. E sul mercato, alla domanda se lo cederebbe a gennaio, ha risposto senza giri di parole: “Sì”.