Icardi-Napoli, Caiazza: "ADL non spende per il suo ingaggio ed è in calo"
Salvatore Caiazza, giornalista, capo allo sport de Il Roma, ha parlato a Canale 8 rispondendo a una domanda arrivata in diretta tv: "Ha avuto un'involuzione rispetto al giocatore che avevamo conosciuto in Italia. Al Galatasaray non ha fatto grandi cose, anzi si è fatto notare più per il gossip che per il calcio giocato. Per me è un punto interrogativo e poi non c'è posto in lista per lui. E comunque De Laurentiis non pagherebbe mai uno stipendio così alto e non è quasi mai successo in 22 anni di vedere uno svincolato arrivare a mercato chiuso. Qualcuno è arrivato ma erano casi rari".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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