Canè fa emozionare Vergara: "Il suo gol in Champions mi ha fatto piangere"

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Tra i momenti più intensi ed emozionanti della festa per il centenario della SSC Napoli c'è stato il passaggio di testimone simbolico tra Canè e il giovane Antonio Vergara, con lo storico attaccante azzurro che ha voluto spendere parole cariche di affetto e ricordi personali per il nuovo talento del vivaio partenopeo.

Canè: "Dovrebbe giocare sempre" e quel paragone forte...

Canè non ha avuto dubbi sul valore del giovane calciatore: "Per me dovrebbe giocare sempre, questo ragazzo l'ho visto al debutto, in Champions, il gol che ha fatto mi ha fatto piangere, un'emozione mai vista". Parole che testimoniano quanto quella prestazione abbia colpito profondamente l'ex attaccante azzurro, capace di rivivere emozioni che vanno oltre il semplice giudizio tecnico. A rendere ancora più toccante il racconto di Canè è stato il riferimento a un legame familiare e affettivo con il settore giovanile del Napoli: "Ricordo mio figlio Ivan che ha allenato in Primavera e cresciuto Insigne e mi sembra di rivederlo". Un parallelo importante, quello tra Vergara e Lorenzo Insigne, che sottolinea le grandi aspettative riposte nel giovane centrocampista.

Vergara: "Ero solo un ragazzino di provincia"

Visibilmente emozionato, Vergara ha risposto con parole semplici ma sentite, consapevole del peso di condividere il palco con una leggenda del club: "Sono onorato di far parte della storia del Napoli, condividere il palco con queste leggende è solo un onore, ero solo un ragazzino di provincia e quindi è solo un onore". Un ringraziamento sincero, quello del giovane centrocampista, che racconta il percorso di crescita compiuto all'interno del settore giovanile azzurro fino ad arrivare a calcare il grande palcoscenico della prima squadra. Lo scambio tra Canè e Vergara rappresenta un altro dei tanti momenti che, nel corso della serata dedicata al centenario, hanno saputo unire storia e futuro del Napoli.