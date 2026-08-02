Siparietto tra Improta e Mazzocchi: "Il titolo di baronetto per il trofeo? Mi tengo lo Scudetto!"

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Tanta emozione e tanti sorrisi nella lunga serata dedicata al centenario della SSC Napoli, con uno scambio di battute anche tra Gianni Improta e Pasquale Mazzocchi che ha strappato applausi e risate al pubblico presente ed è già virale sui social.

La proposta di Improta

A dare il via al siparietto è stato Improta, che ha lanciato una proposta scherzosa al collega, giocando sul proprio soprannome di "baronetto": "Proporrei uno scambio alla pari, ti cedo il titolo nobiliare mio di baronetto e tu mi cedi lo Scudetto". Una battuta che ha subito acceso il pubblico, divertito dall'idea di un curioso "scambio di mercato" tra un titolo nobiliare e il tricolore conquistato dal Napoli.

La replica di Mazzocchi: "Lo Scudetto resta mio"

Non si è fatta attendere la risposta di Mazzocchi, che ha accolto con simpatia la proposta ma ha voluto essere chiaro sul punto: nessuno scambio possibile. "Ho avuto l'onore di scambiare qualche parola col baronetto, ma con tutto il rispetto, me teng' 'o Scudett'", ha risposto in napoletano, scatenando l'ilarità generale. Una battuta che, pur nella sua leggerezza, ha reso ancora più autentico il clima della festa: un modo per ricordare, sorridendo, quanto lo Scudetto vinto dagli azzurri resti un valore da difendere gelosamente, persino di fronte a un titolo nobiliare offerto per gioco. La festa del centenario, tra ricordi, leggende ed episodi come questo, resterà impressa nella memoria dei tifosi azzurri.