Allegri-Napoli, Giunti: "Non me l'aspettavo. Ma può far bene dopo-Conte come alla Juve"

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L'ex calciatore Federico Giunti sulla Serie A: dalla situazione Milan al matrimonio Allegri-Napoli, fino alle prospettive della Fiorentina

Federico Giunti, ex centrocampista, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine del Memorial Gaucci. Di seguito le sue parole a partire dalla situazione in casa Milan: "Spero solo riescano a trovare la quadra, peccato perché un po'di tempo fa la strada si era anche trovata, poi per vari motivi, che non conosco, sono state fatte altre scelte. I risultati di questa stagione sono figli di quelle".

Si aspettava Allegri al Napoli?

"Non me lo aspettavo, ma se c'è un allenatore che può far bene dopo che c'è stato Conte quello è lui. Lo ha dimostrato alla Juventus e spero che possa fare bene anche a Napoli".

Che Serie A è stata?

"Non di altissimo livello, questo mi sento di dirlo... Tante sorprese, l'Inter ha vinto con la continuità, è bastata quella perché le altre non sono riusciti a tenere il passo. Bisogna ridare un po' slancio a questo campionato, c'erano le 7 sorelle, la Fiorentina si giocava il campionato... Spero si possa tornare a quei tempi".

Che cosa si aspetta da Paratici e Grosso alla Fiorentina?

"Fabio è un tecnico emergente, si è sempre riproposto dopo aver fatto male. La Fiorentina ha dei vantaggi, ovvero lo stadio che lo stanno rimettendo a posto, il Viola Park che farà la differenza, due riferimenti in dirigenza che sapranno come rimettere la squadra sulla retta via, può capitare una stagione storta. I viola potrebbero essere gli outsider che metteranno in difficoltà tante grandi".