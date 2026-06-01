Hazard sul metodo Conte: "Facevamo un'ora di tattica e dicevo 'Oh no, ancora?'"

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L'ex stella del Chelsea ha parlato con ironia degli allenamenti di Antonio Conte: Eden Hazard ricorda la "noia" per la parte tattica

L'ex calciatore Eden Hazard, intervenuto ai microfoni di Dazn BE, tra i vari temi è tornato sugli allenamenti da calciatore soffermandosi sul periodo con Antonio Conte al Chelsea. Ecco le sue parole: "Facevamo delle cose per cui mi dicevo: 'E dai...'. Specialmente con Conte, con la parte tattica. Tu mi conosci - dice Hazard rivolgendosi al suo intervistatore, l'ex compagno John Terry - un'ora di tattica e mi dico: 'Oh no, ancora!?".

Già in un'intervista passata il belga si era espresso sui metodi di Conte e in generale sugli allenatori italiani: "È vero, con loro ho vinto molto. Tra me e Sarri si era creato un rapporto speciale, credo che la sua idea di calcio sia molto vicina alla mia. Ogni tanto, però, gli dicevo che i suoi allenamenti erano noiosi. Non è una critica, anche perché i risultati danno ragione a lui, così come a Conte. Antonio era incredibile, ci faceva fare un’infinità di ripetizioni…”.