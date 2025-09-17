Cassano su De Bruyne: "Il più forte tuttocampista degli ultimi 10 anni"

A 'Viva el Futbol' è intervenuto Antonio Cassano per elogiare il Napoli e Conte, per cui spende parole d'elogio: "Dobbiamo ringraziare il tuttocampista più forte degli ultimi dieci anni, De Bruyne, per aver scelto l'Italia. Non è facile in un quarto d'ora dire a una squadra che faceva il 4-3-3 che bisogna cambiare col 4-1-4-1 un po' storto. Io sono una persona sincera e voi lo sapete, io pensavo: arriva De Bruyne allora o vendono Anguissa o Anguissa è fuori. Invece Conte voleva un esterno forte come Lang, Neres ce l'ha, però ha messo McTominay largo a sinistra. Questo lo fanno solo determinati allenatori. Anguissa invece in queste prime tre partite è stato mostruoso. Ovviamente lo è da tre anni mostruoso.

Ma ora è partito davvero bene. Per me è sempre stato un allenatore metodico. Ricordo quando uscì col Galatasaray in Champions e lui allenava la Juve e dissi: per me è allenatore da terza fascia. Ma io siccome non sono uno stupido, dico che un allenatore bravo cambia e non resta fedele alle sue idee. Conte ora cambia e si è evoluto. Prima tutti dietro la linea della palla, ma da Napoli in poi ha detto: io voglio attaccare, giocare, stare dall'altra parte del campo. Allora dico scusa e faccio un passo indietro. Oggi è tra i 3-4 migliori allenatori al mondo perché escluso De Bruyne non ha una squadra di fenomeno, ricordiamolo. Conte è anche più empatico e simpatico nel parlare, ma se deve dirti una cosa te la dice sempre".