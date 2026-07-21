Centenario Napoli, Alvino: "Vi do una chicca sulla festa dell'1 agosto"

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In diretta da Dimaro, il giornalista di Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino ha dichiarato: "Vi do una chicca sul centenario. L'1 agosto il Napoli è a Castel di Sangro ma si sta lavorando affinché nei limiti del possibile una delegazione possa fare un blitz veloce a Napoli. Magari il capitano e qualche altro compagno di squadra. Si sta lavorando per questo blitz veloce. Poi aggiungo che il centro sportivo o la cittadella dello sport diventa ora uno degli argomenti principali come lo stadio per De Laurentiis.

Al momento Afragola è in vantaggio sulle altre sedi. La burocrazia è il vero grande ostacolo perché il Comune di Afragola ha tutto l'interesse affinché nasca lì la nuova casa del Napoli ma c'è anche da confrontarsi con i proprietari dei suoli. Mi piacere vedere Adl molto attivo, speriamo novità in breve. Vogliamo vedere la ruspa in funzione nell'anno del centenario".