Napoli col 4-3-3, Del Genio: "Spero Allegri lo faccia convinto e senza paura"

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Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli in diretta da Dimaro Folgarida: "Che 4-3-3 mi aspetto da Allegri? Scelgo due parole: classico e quindi serio senza modificarlo. Il 4-3-3 quello è e speriamo così sarà con Allegri con le catene, le linee, il fraseggio, il taglio degli esterni, l'inserimento dei centrocampisti. Per ora tutte cose che si provano in ritiro. Nelle partite però c'è l'avversario e quindi devi avere la forza e il coraggio di farlo.

Anche se a volte le cose non vanno per il verso giusto, la cosa peggiore per me è tornare sui propri passi e dare un segnale di fallimento e paura. Se si prende una strada bisogna percorrerla a prescindere dalle eventuali difficoltà che possono esserci con tanti moduli. Ecco io spero che Allegri farà il 4-3-3 con totale convinzione".