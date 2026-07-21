"Differenza Allegri-Conte?", Meret: "Presto, ma dico solo una cosa"

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Alex Meret, portiere del Napoli, ha parlato a Kiss Kiss Napoli dal ritiro di Dimaro: "Questo è il mio nono ritiro, sono abituato, è sempre bello essere qui, sono giorni duri di preparazione ma siamo partiti bene con grande entusiasmo. Vogliamo iniziare bene la stagione.

Allegri? Parlare di differenze con Conte è presto, siamo qui da pochi giorni. Lui sta puntando tanto sull'attenzione in allenamento, vuole si sbagli poco tecnicamente, ogni gesto tecnico per lui può determinare una partita o una stagione. Lavoriamo tanto con la palla per ritrovare il ritmo".