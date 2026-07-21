Centro sportivo, sindaco Afragola: "Idea viva, ADL ci pensa e presto altro incontro"

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Oggi su Radio CRC nel corso della trasmissione è intervenuto il Sindaco di Afragola, Gennaro Giustino. Queste le sue dichiarazioni: «Si parte da Afragola per il centro sportivo? È un'ipotesi importante, che è sul tavolo e che è a cuore al Presidente De Laurentiis, soprattutto per quanto riguarda la posizione geografica della città, i suoi collegamenti e le aree individuate per ospitare la Cittadella dello Sport. Si tratta di una macroarea che si trova nei pressi della stazione della TAV, con autostrade vicine e l'aeroporto a soli 6 minuti. Mi sono sentito al telefono più volte con il Presidente, che si è mostrato interessato, ma siamo in una fase embrionale del ragionamento. Il Comune non è titolare di alcun suolo che può cedere alla SSC Napoli: è un'operazione tra privati.

L'impegno del Comune è quello di snellire il più possibile il procedimento finalizzato alla conclusione di questi acquisti e all'autorizzazione per la realizzazione della Cittadella dello Sport. Penso che raggiungerò De Laurentiis a Dimaro o al massimo a Castel di Sangro. Tra venerdì e sabato ci sarà un ulteriore contatto con il patron del Napoli. Si tratterà di un incontro tra parti tecniche, finalizzato a contestualizzare l'operazione sotto un profilo normativo, quindi non riguarderà i rapporti di vendita. È stata individuata una macroarea, quindi i proprietari coinvolti sono più di uno: parliamo di 4km. Da un punto di vista logistico Afragola ha un vantaggio competitivo rispetto ad altri comuni. La distanza da Napoli su strada ferrata è di 5km, mentre per le automobili è meno di 20km. Stadio ad Afragola? Non se n'è proprio parlato. L'approccio del presidente è stato finalizzato esclusivamente alla cittadella dello sport su un'area individuata da lui stesso».