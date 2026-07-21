Meret dice tutto sul futuro: "Qui sto benissimo, se c'è fiducia felice di restare"

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Alex Meret, portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli dal ritiro di Dimaro, soffermandosi sul proprio futuro e sulle prospettive in vista della nuova stagione. L'estremo difensore ha ribadito di trovarsi a suo agio in azzurro, sottolineando come la fiducia dimostrata dall'allenatore e dalla società rappresenti uno stimolo importante per proseguire il percorso iniziato con il club.

Meret guarda avanti tra Napoli e Nazionale

Nel corso dell'intervista, il portiere ha confermato la volontà di continuare la propria esperienza con il Napoli, spiegando che la fiducia ricevuta dall'ambiente rappresenta un elemento fondamentale per affrontare con entusiasmo le prossime sfide. "Futuro? Qui mi trovo molto bene e se c'è fiducia da parte del mister e della società non ho problemi a continuare questa bellissima avventura. E io questa fiducia la sento, sono carico, voglio far bene come tutti".