Centrocampo Napoli, Sosa: "Se i 3 titolari migliorano è perché c'è De Bruyne dietro"

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Quali scelte di formazione farà Max Allegri? Per il Pampa Sosa possibile trio di centrocampo Lobotka-McTominay-Anguissa e c'è il fattore De Bruyne

Roberto "El Pampa" Sosa, ex attaccante del Napoli e oggi opinionista tv, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso della trasmissione Allegri Tifosi. Di seguito le sue parole a proposito della possibile formazione degli azzurri: "Qualche settimana fa mi sono sbilanciato sul centrocampo e sull'attacco che il Napoli utilizzerà contro il Genoa: Lobotka-McTominay-Anguissa e Politano-Hojlund-Alisson Santos. Questo vuol dire che ad oggi tu in panchina hai Vergara e De Bruyne: questi tre che sono la cosa migliore che abbiamo visto nelle amichevoli secondo me, è perché hanno dietro uno come De Bruyne che li fa migliorare.

Non è il De Bruyne del City, è chiaro ed evidente, non lo scopro io né chi lo rimarca, però questi ragazzi migliorano perché dietro ci sono De Bruyne e Vergara. Anche sugli esterni: c'è Giovane, Neres, forse Lang, può giocarci Vergara. Questa cosa non succede con la punta centrale. Il cambio modulo con De Bruyne dietro la punta ci può stare, ma dipenderà molto da quei tre, Lobotka-McTominay-Anguissa, se faranno bene. E secondo me faranno bene".