Chiariello e le novità di Conte: "Una volta marcavano Lobotka, ora non sanno che fare!"

Nel suo editoriale per Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha sottolineato la forza del centrocampo del Napoli: "A centrocampo dominio totale. Chi dubitava o pensava che far giocare i Fab Four tutti insieme fosse un errore, avrà capito che cosa sono capaci di fare quei quattro. Il calcio posizionale di Conte è diventato un calcio liquido. I quattro di centrocampo si scambiano di ruolo continuamente. Gli avversari fanno fatica ad andarli a prendere. Una volta si andava a marcare Lobotka e si fermava il gioco del Napoli. Adesso non è più così, tu non sai più qual è la fonte del gioco del Napoli. Nel centrocampo favoloso del Napoli c'è un McTominay che sa rivestire più ruoli, dal mediano incontrista all'incursore all'attaccante aggiunto. De Gea migliore in campo perché ha evitato un passivo pesantissimo alla Fiorentina che per 80 minuti non è esistita letteralmente in campo grazie a un Napoli strepitoso. Solo dopo i cambi, il Napoli ha tremato un po' e ha fatto anche un grande errore con il portiere che poi ha rimediato di suo su Piccoli per non far riaprire la partita.

Il Napoli ha trovato poi il terminale offensivo che serviva, quello che sa muoversi, difendere la palla, far salire i compagni, andare alle spalle degli avversari. Un'ira di Dio il danese, veramente un centravanti che se il buongiorno si vede dal mattino era l'uomo che mancava a questo Napoli. Argento vivo, cattiveria agonistica, qualità tecnica, la grande parata De Gea su De Bruyne, nasce da una giocata di Hojlund di rigore di pregevolissima fattura. Una delle partite più belle dell'era Conte, un Napoli dominante, addirittura annichilente per l'avversario, svilente, si sono viste proprio le rassegnazioni sui volti viola. Abbiamo qualità, quantità, intelligenza tattica, lì in mezzo dominiamo.

Giustamente ha preservato i calciatori più importanti per Manchester nel finale di gara, ha fatto bene Conte, ma la partita di Firenze, se serviva una prova provata, ha disvelato quello che tutti sanno, che il grande favorito di questa stagione resta questo Napoli che ha trovato delle risorse importanti dal mercato e oggi si sono viste completamente in campo. All'esordio gol per Beukema, all'esordio gol per Hojlund, il capocannoniere azzurro a due reti è il signor Kevin De Bruyne, che sulle palle da fermo è glaciale, e insomma, più di così non so più cosa aspettarci".