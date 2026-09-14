Clemente Russo: "Napoli bello da vedere! La squadra ha iniziato a giocare a pallone"

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Clemente Russo promuove il Napoli visto contro il Bologna e si sofferma sul ruolo di De Bruyne e sul talento mostrato da Favasuli

Clemente Russo, campione di pugilato ed anche opinionista calcistico, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset nel corso di Pressing, per commentare la vittoria del Napoli contro il Bologna. Russo ha apprezzato la prestazione degli azzurri, soffermandosi sulla posizione di Kevin De Bruyne e sull’impatto di Costantino Favasuli. Di seguito le sue parole:

“Il Napoli ha meritato di vincere. Ho visto una partita nella quale il Napoli ha iniziato a giocare a pallone e mi è piaciuto. Ho visto De Bruyne giocare in un ruolo che gli sta comodo, a ridosso dell’attaccante. Ho visto un Napoli bello da vedere, che però poteva fare molto di più. Ho visto anche una astro nascente: Favasuli è un ragazzo al quale piace giocare a calcio, tenere il pallone e dribblare con la palla attaccata ai piedi, come vedevamo fare una volta. Spero che sia realmente un ragazzo capace di portare qualcosa alla nostra Nazionale. Ho notato tanta personalità in lui, per come è entrato a 22 anni nel match con l'Arsenal. Grande coraggio da parte di questo ragazzo”.