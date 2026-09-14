Vergara out al 45', Lo Monaco: "Da esterno sinistro si svilisce! Il suo vero ruolo..."

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Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco ha commentato il momento degli azzurri dopo la vittoria contro il Bologna: "Il Napoli non è in transizione. Se fosse stato in transizione, avrebbe dato inizio ad un processo di rinnovamento. È una delle rose più anziane del campionato. Ha 45 calciatori in organico... E non ha fatto niente di tutto ciò. Il Napoli ha visto quello che aveva e non avendone venduti, ha fatto una considerazione: siccome la rosa era competitiva l'anno scorso, prendo un allenatore vincente. Contro il Bologna, da Allegri non ci dobbiamo aspettare un gioco sfavillante. Allegri è pragmatico, pratico. Il calcio è sfruttare il campo, la propria squadra al massimo in tutte e due le fasi. Ha costruito una coppia di centrali efficaci. Ha lanciato Gilmour che si sposa bene con Lobotka", le sue parole a Radio Napoli Centrale nel corso di Sempre Con Te.

Su Favasuli, De Bruyne e Vergara

"Abbiamo talmente tanta povertà di proposta, subito facciamo una statua d'oro come per Favasuli. Uomo di corsa, uomo di cuore, soddisfa i requisiti della sua gente calabrese. Se lo vai a catalogare è un quinto classico. Al di là di tutto nessuno può negare che Allegri stia facendo un discreto lavoro. Le squadre di Allegri hanno sempre avuto equilibrio. Lui è pratico. De Bruyne è cresciuto sicuramente, ma io dico una cosa: Vergara non può giocare sull'esterno sinistro. Non ce l'ha nel DNA. Si svilisce. È un talento, che deve giocare con continuità. Deve stare nel vivo del gioco. Se gioca 4-2-3-1, la collocazione sarebbe dietro Hojlund. Io faccio un discorso diverso. Se proprio De Bruyne deve giocare, apri De Bruyne e metti Vergara nel vivo del gioco. Questi sono modi di vedere che evidentemente il tecnico vede diversamente. Ci sono note positive, come la difesa e i due mediani come Lobotka-Gilmour. Una volta che migliora la condizione atletica", le parole di Pietro Lo Monaco.