Collovati: “Abbiamo capito che il vero allenatore è ADL, sua conferenza necessaria per un motivo”

"Al presidente dico di non fidarsi, la sua figura ma a questo punto il destino di Rudi Garcia è nelle mani dei calciatori".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore campione del mondo Fulvio Collovati, è intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero.

“Era necessaria la conferenza di ADL? Io penso di sì, perché 20 giorni fa aveva delegittimato l’allenatore e adesso ha cambiato registro. Ha capito di aver detto cose che non doveva dire. Secondo me, oggi abbiamo capito che il vero allenatore del Napoli è De Laurentiis e non Garcia. Lui lo ha indebolito con certe dichiarazioni, si è poi giustamente reso conto di dover intervenire.

Sulla questione delle multe ha fatto bene De Laurentiis a non fare nulla? Ormai i calciatori sono in grado di pagarle e si rischia solo di incattivire gli animi. Al presidente dico di non fidarsi, la sua figura ma a questo punto il destino di Rudi Garcia è nelle mani dei calciatori.

Conte? E’ un vincente, oltre che ad avere grande carattere. Molte delle cose che si vedono e concretizzano nel corso di un anno si creano durante i ritiri estivi. Non si è creato amalgama? Non saprei, visto che non ho seguito la preparazione degli azzurri.

Interesse Liverpool per Osimhen? In Premier League diversi club possono proporre ingaggi 2/3 volte superiori a quello che il Napoli può garantirgli. E’ una lotta impari, per non parlare poi dell’Arabia Saudita.

Griglia del campionato? Il Napoli arriva nelle prime tre, mentre la favorita allo Scudetto è l’Inter. Il Milan si piazzerà al secondo posto. Chi in campo a Verona al posto di Osimhen? Credo ci sarà Simeone dal 1′”.