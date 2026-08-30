Como, Butez: "Non mi aspetto un Napoli diverso, ha qualità e potenza"

Como, Butez: "Non mi aspetto un Napoli diverso, ha qualità e potenza"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 18:06Le Interviste
di Pierpaolo Matrone

Jean Butez, portiere del Como, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita contro il Napoli: "Già a fine stagione scorsa le aspettative erano alte. Sempre difficile qua a Napoli, oggi vogliamo vincere".

Che squadra ti aspetti con il cambio di allenatore? "Non troppo differente, hanno sempre qualità e potenza. Aspettiamo una partita di pressione, dobbiamo avere grande fiducia per fare male a questa squadra".