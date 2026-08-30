Che partita sarà Napoli-Como? Compagnoni: "Come quella che commentai due anni fa"

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Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista Sky, nel pre-partita di Napoli-Como è intervenuto dagli studi dell'emittente satellitare proiettandosi al match: "Ho commentato due anni fa Napoli-Como. Vinse il Napoli, ma il Como dominò nel primo tempo e fece una gran partita. Mi aspetto una partita simile, cioè con il Como a fare la partita e il Napoli che va di ripartenza".