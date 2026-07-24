Conferenza Manna, Caiazza: "L'ho visto tranquillo e sincero, non era facile..."

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Salvatore Caiazza, giornalista de Il Roma, è intervenuto a Canale 8 per commentare le parole di ieri del ds del Napoli in conferenza: "Manna? L'ho visto onesto, sereno, tranquillo nel dire certe cose. Non è mai facile in un inizio di stagione, soprattutto quando non compri ancora, parlare. Lo abbiamo messo un po' alle strette ma se n'è uscito senza difficoltà. Ha imparato, ormai è per lui il terzo anno qui come ds.

Prima comunque alla Juve si interessava dei giovani e della Next Gen. Io lo conosco di persona e così come lo vedi sul palco così è nella vita e quindi lo apprezzo. Non ha risposto a tutte le domande ma sono soddisfatto da cronista per la sua conferenza".