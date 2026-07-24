Gutierrez: "Conte e Allegri diversi, vi spiego. Rafa Marin fortissimo, sul ruolo..."

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Miguel Gutierrez, difensore del Napoli, ha parlato a Sportmediaset dal ritiro di Dimaro: "Siamo qui da cinque giorni, stiamo lavorando, seguiamo Allegri e andiamo avanti. Rafa Marin? Ho giocato con lui per tre anni al Real, è un grande giocatore. Conte e Allegri sono diversi. Due grandi allenatori entrambi. Eravamo contenti lo scorso anno e lo siamo anche quest'anno. Ognuno ha il suo modo di allenarsi. Ma non posso fare paragoni sui ritiri dato che lo scorso anno ero arrivato più tardi.

Ruolo? Io posso giocare anche a destra, mi adatto, sono sempre disponibile per giocare. Obiettivi? Siamo il Napoli, dobbiamo lottare per tutti i trofei sempre. Abbiamo una squadra forte e tutti ci stanno aiutando. Spagna? Sono contento per la vittoria del Mondiale, hanno meritato la vittoria in finale. Ero convinto vincessero per come avevano giocato durante il Mondiale. Il segreto come nazionale è che siamo una famiglia. C'è grande qualità individuale da parte dei giocatori ma siamo anche tutti uniti e questa è la vera forza della Spagna".