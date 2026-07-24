Nuovo difensore, Chiariello: "Solet il mio preferito, ma mi dicono una cosa..."

vedi letture

Umberto Chiariello ha parlato a Radio Crc di tutti i temi di attualità legati al Napoli. "Pare che Solet abbia anche lui qualche problema fisico, non è così integro. Noi dobbiamo prendere giocatori sani. Solet è il mio preferito, non ho dubbi su questo. Buongiorno ha fatto un'annata mediocre ma non è un giocatore mediocre. Io l'ho votato come il peggiore dell'ultima stagione per rendimento, ma è uno forte se sta bene. Nel girone d'andata dello scudetto giocò in maniera eccellente.

Attaccanti? Se Neres farà una grande stagione, allora il Napoli ha un attacco forte. Viceversa, il Napoli non avrà un attacco forte. Neres è il giocatore determinante. Alisson e Hojlund devono crescere. Se arriva Zeballos vediamo che fa, Vergara sarà il vero acquisto e dovrà essere lui a fare la differenza. Serve continuità. Neres cambia il destino del Napoli".