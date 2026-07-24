Conferenza Manna, Del Genio: "E' stato sincero, mercato lo fai e lo subisci..."

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Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Canale 8: "E' difficile sbilanciarsi, il mercato è difficile, oggi. C'è per tutti un mercato che decidi e uno che subisci. Quindi Manna potrebbe anche dirci di più, però c'è una parte che lo obbliga a dirci di meno perché dipende da altri fattori. Per quello che si può, Manna è stato sincero, non ci ha raccontato sciocchezze, ha anche detto che si sono alcune difficoltà, ci sono parametri da rispettare ed è giusto che lo abbia detto anche lui".