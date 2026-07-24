Del Genio: "Difensore titolare col Genoa? Faccio già un nome"
Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Canale 8: "Emergenza in difesa e chi può essere titolare subito? Per una questione di piede e di esperienza, per me se domani si gioca Genoa-Napoli parte Olivera titolare al posto di Buongiorno. Poi se arriva uno forte e si guadagna la maglia da titolare, vedremo. Per i nomi che stanno circolando c'è un po' di incoerenza. Se si tratta di Solet e Lucumì, mi sa che non si può avere tanta pazienza perché c'è concorrenza sul mercato.
Se li vuoi devi chiudere subito. Allegri ora sta accettando tutto sul mercato? No, ha esperienza, deve avere voce in capitolo. Certo con modalità diverse rispetto a Conte, ma pure lui si farà sentire".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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