La ricetta di Klopp per la Germania: "Coraggio e pressing alto!"

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Il nuovo ciclo della Germania guidata da Jurgen Klopp è cominciato ufficialmente. Nel giorno della sua presentazione come commissario tecnico, l'ex allenatore del Liverpool ha illustrato le linee guida del progetto che intende sviluppare con la Mannschaft, soffermandosi su aspetti tecnici, organizzativi e sul rapporto con l'ambiente che circonda la Nazionale. "È un grande onore", ha dichiarato, ricordando come in passato ci fossero già stati contatti con la federazione, senza però arrivare a un'intesa. Klopp ha poi invitato tutti a contribuire al nuovo percorso, rivolgendo un appello anche ai media. Pur senza nascondere la sorpresa per le numerose indiscrezioni emerse nelle ultime settimane, ha chiesto maggiore riservatezza, soprattutto quando vengono coinvolti i suoi familiari: "Se verrà coinvolta la mia famiglia, me ne vado". Il tecnico ha inoltre confermato il ruolo del suo storico consulente Mark Kosicke, che collaborerà anche nella definizione della strategia e dell'organizzazione del lavoro.

Pressing, coraggio e continuità

Entrando nel merito degli aspetti tecnici, Klopp ha spiegato che il pressing alto rappresenterà uno dei pilastri della nuova Germania, insieme a una struttura di gioco stabile e a principi tattici ben definiti. Pur riconoscendo il valore della Spagna campione del mondo, il nuovo CT ha ribadito la volontà di costruire una squadra coraggiosa e propositiva: "Sono coraggioso e lo rimarrò". Infine, ha chiarito di non aver avuto confronti con Julian Nagelsmann dopo il Mondiale, ma ha ribadito la stima nei confronti del predecessore, assicurando che ogni incomprensione appartiene ormai al passato.